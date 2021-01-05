Школа – особливе місце, через яке проходять цілі покоління. Про унікальну школу в Чикаго, яка спроєктована не лише для учнів, а й для громадських активностей – у нашому матеріалі.

Впродовж багатьох років денна школа Бернарда Целла Анше Емета (BZAEDS) та синагога Анше Емет мали непомітний спільний вхід зі своєї стоянки. Як повідомляє Inhabitat, після розширення перед школою відкрилося кілька нових можливостей.

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Над проєктом працювала місцева архітектурна компанія Wheeler Kearns Architects.

Зовнішній вигляд школи / Фото Inhabitat

Денна школа Бернарда Целла Анше Емета була відкрита у 1946 році. Вона розташована біля синагоги Анше Емет.

Хол школи / Фото Inhabitat

Площа школи становить близько 3 тисяч квадратних метрів. Вхідний тамбур виходить на південь та облицьований склом, щоб забезпечити зв’язок між школою та громадою.

Приємний інтер'єр школи / Фото Inhabitat

Планування нового проєкту школи ставило перед собою кілька завдань – від проведення релігійних занять до відкритих рекреаційних полів. Єврейська школа у Чикаго – це простір, де діти не лише навчатимуться, а й приділятимуть час духовному розвитку.