Названы лучшие дома 2020 по версии Dezeen: фото впечатляющих имений
Вскоре мы будем праздновать Новый год, а значит, пора подводить итоги всего, что сделано за предыдущие 11 месяцев.
Портал Dezeen составил топ домов, которые должны остаться в памяти о 2020–ом. Здания рейтинга отличаются не только интересными архитектурными решениями, но и эстетическим совершенством.
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Чили, Лос-Вилос
Необычно длинный дом с бетонной крышей в форме морской волны расположен на берегу Тихого океана. Необычная крыша разделяет дом на несколько зон. Проект наградили Притцкеровской премией – ежегодной наградой в области архитектуры.
Исключительная крыша на здании в Чили / Фото Dezeen
Кент, Великобритания
Более 4 тысяч плиток черепицы на пяти башнях: именно такой проект воплотили на Востоке Англии. Имение построено по образцу европейских сельскохозяйственных зданий 15 века, назначением которых была сушка хмеля для пивоварен.
Частный особняк в графстве Кент / Фото Dezeen
Мерида, Мексика
Аскетическое убежище 21 века с легкой руки Людвига Годефроа стало данью уважения городскому наследию народа Майя. Простота бетона и естественное проветривание интерьера являются главными особенностями этого дома.
Сочетание бетонного брутализма и народной архитектуры Мая / Фото Dezeen
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Семейный дом архитектора Родриго Симао сразу бросается в глаза благодаря изогнутой крыше. Большие панорамные окна и изысканный дизайн дополняют картину и бронируют место дома в этом топе.
Огромная кривая крыша над домом в Самамбаи / Фото Dezeen
Апулия, Италия
Дом итальянского архитектора Лоренцо Грифантини олицетворяет лучшие традиции его родины. Башня высотой в 12 метров, в которой размещены спальни, бассейн и открытый дворик с обеденной зоной – именно так мы представляем Италию.
Семейный дом в Апулии / Фото Dezeen
Возможно, что из-за пандемии коронавируса впечатление о годе останутся не из приятных, но в архитектуре этот год прошел довольно плодотворно и позволяет смотреть в будущее с уверенностью и надеждами на лучшее.
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