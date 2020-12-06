Лакшери гаражи, подземные бассейны и дом с 20 ванными комнатами – топ самых популярных домов Великобритании впечатляет. Больше о британских домах, к которым было приковано наибольшее внимание в 2020 году – читайте в материале.

Портал Rightmove опубликовал список самых популярных объектов недвижимости. В перечень попали дома, от которых невозможно оторвать взгляд, и высокие цены не вызывают сомнений, что они того стоят.

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1 фунт = 1,34 доллара = 38 гривен

Графство Shropshire, 995 тысяч фунтов стерлингов

Семейный дом на 5 спален, площадью более 700 квадратных метров. Дом безупречно оформлен. С тыльной стороны дома есть внутренний дворик, волшебный сад и большая поляна, которая высажена декоративными кустарниками и растениями.

Уютный и очаровательный дом в Shropshire / Фото Rightmove

Полуостров Sandbanks, 12 миллионов фунтов стерлингов

Идеальная роскошная жизнь и умопомрачительные виды – это все о двух прекрасных домах на побережье Великобритании. Их расположение просто идеальное – вторая по величине гавань в Европе с прекрасными песочными берегами.

Береговая линия на пороге дома / Фото Rightmove

Merton Lane, London, ціна не розголошується

Дом в три этажа с домиком для персонала и стеклянным лифтом в роскошной прихожей. Площадь ландшафтных садов превышает 2 гектара, а внутренний бассейн превращает этот дом в оазис отдыха.

Из прихожей открывается удивительный вид / Фото Rightmove

Графство Cornwall, 4,5 миллиона фунтов стерлингов

Дом на 4 спальни построен в современном архитектурном стиле. Проект продуман до мельчайших деталей и обещает исключительную приватность.

Уютный и просторный особняк / Фото Rightmove

Отличительной чертой этого здания является незабываемый, сказочный вид на парусные воды Carrick Roads. Также в доме есть прямой доступ к галечному пляжу.

Встроенная терраса – идеальное место для наблюдения за закатом / Фото Rightmove

Городок Godalming, 30 миллионов фунтов стерлингов

Современный особняк выполнен в классическом стиле, 10 спален и частная боулинг-зона с лазерной подсветкой. В этом потрясающем имении есть все: парк на 30 акров, конюшни, несколько зон отдыха.

Изящный особняк с несравненной территорией / Фото Rightmove

Конечно, позволить такое жилье себе могут далеко не все, но созерцание подобной красоты так и манит погрузиться в мечты...