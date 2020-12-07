Незабаром ми святкуватимемо Новий рік, а отже, настав час підбивати підсумки всього, що зроблено за попередні 11 місяців.

Портал Dezeen склав топ будинків, які мають залишитися у пам'яті про 2020-й. Будівлі топу вирізняються не лише цікавими архітектурними рішеннями, а й естетичною довершеністю.

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Чилі, Лос-Вілос

Незвично довгий будинок з бетонним дахом у формі морської хвилі розташований на березі Тихого океану. Незвичний дах розділяє будинок на кілька зон. Проєкт нагородили Прітцкерівською премією – щорічною нагородою в галузі архітектури.

Винятковий дах на будівлі у Чилі / Фото Dezeen

Кент, Великобританія

Понад 4 тисячі плиток черепиці на п'яти вежах: саме такий проєкт втілили на Сході Англії. Маєток побудований на взірець європейських сільськогосподарських будівель 15 століття, призначенням яких було сушіння хмелю для пивоварень.

Приватний маєток в графстві Кент / Фото Dezeen

Мерида, Мексика

Аскетичний притулок 21 століття з легкої руки Людвіга Годефроа став шаною міській спадщині народу Майя. Простота бетону та природне провітрювання інтер'єру є головними особливостями цього будинку.

Поєднання бетонного бруталізму та народної архітектури Мая / Фото Dezeen

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Сімейний будинок архітектора Родріго Сімао одразу впадає в очі завдяки вигнутому даху. Великі панорамні вікна та вишуканий дизайн доповнюють картину та бронюють місце будинку у цьому топі.

Величезний кривий дах над будинком у Самамбаї / Фото Dezeen

Апулія, Італія

Будинок італійського архітектора Лоренцо Гріфантіні уособлює найкращі традиції його Батьківщини. Вежа висотою в 12 метрів, в якій розміщені спальні, басейн та відкритий дворик з обідньою зоною – саме так ми уявляємо Італію.

Сімейний будинок в Апулії / Фото Dezeen

Можливо, що через пандемію коронавірусу враження про рік залишаться не з приємних, але в архітектурі цей рік минув доволі плідно та дозволяє дивитися у майбутнє із впевненістю та надіями на краще.