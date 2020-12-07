Названі найкращі будинки 2020 року за версією Dezeen: фото вражаючих маєтків
Незабаром ми святкуватимемо Новий рік, а отже, настав час підбивати підсумки всього, що зроблено за попередні 11 місяців.
Портал Dezeen склав топ будинків, які мають залишитися у пам'яті про 2020-й. Будівлі топу вирізняються не лише цікавими архітектурними рішеннями, а й естетичною довершеністю.
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Чилі, Лос-Вілос
Незвично довгий будинок з бетонним дахом у формі морської хвилі розташований на березі Тихого океану. Незвичний дах розділяє будинок на кілька зон. Проєкт нагородили Прітцкерівською премією – щорічною нагородою в галузі архітектури.
Винятковий дах на будівлі у Чилі / Фото Dezeen
Кент, Великобританія
Понад 4 тисячі плиток черепиці на п'яти вежах: саме такий проєкт втілили на Сході Англії. Маєток побудований на взірець європейських сільськогосподарських будівель 15 століття, призначенням яких було сушіння хмелю для пивоварень.
Приватний маєток в графстві Кент / Фото Dezeen
Мерида, Мексика
Аскетичний притулок 21 століття з легкої руки Людвіга Годефроа став шаною міській спадщині народу Майя. Простота бетону та природне провітрювання інтер'єру є головними особливостями цього будинку.
Поєднання бетонного бруталізму та народної архітектури Мая / Фото Dezeen
Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Сімейний будинок архітектора Родріго Сімао одразу впадає в очі завдяки вигнутому даху. Великі панорамні вікна та вишуканий дизайн доповнюють картину та бронюють місце будинку у цьому топі.
Величезний кривий дах над будинком у Самамбаї / Фото Dezeen
Апулія, Італія
Будинок італійського архітектора Лоренцо Гріфантіні уособлює найкращі традиції його Батьківщини. Вежа висотою в 12 метрів, в якій розміщені спальні, басейн та відкритий дворик з обідньою зоною – саме так ми уявляємо Італію.
Сімейний будинок в Апулії / Фото Dezeen
Можливо, що через пандемію коронавірусу враження про рік залишаться не з приємних, але в архітектурі цей рік минув доволі плідно та дозволяє дивитися у майбутнє із впевненістю та надіями на краще.
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