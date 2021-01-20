Уникальная связь с природой является важным атрибутом спокойного отдыха. Ведь оказаться один на один с собой в лесной тишине – это отличный способ перезапуска. О волшебных домах-каютах на дереве – в нашем материале.

Проектно-строительная компания Treehouse O2, базирующаяся в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, разработала новую франшизу под названием Treewalkers. Суть идеи заключается в создании специальных модульных домиков на деревьях, информирует Inhabitat.

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Трекеры станут всемирной сетью арендованных домиков на деревьях, что позволит инвесторам предоставлять любое количество домов на дереве в аренду: от одной единицы до целых поселков.

Такой дом – рай для экотуристов / Фото Inhabitat

Фирма Feider создала универсальный дизайн под названием Tetratuss. Его можно модифицировать в зависимости от местоположения.

Внутренняя отделка хижины / Фото Inhabitat

Для обеспечения меньших затрат и повышения технологии платформы трекеры будут использовать методологию дизайна O2 Treehouse, чтобы дать гостям возможность почувствовать уникальную связь с природой.

Вид одного из возможных поселений / Фото Inhabitat

Индустрия экологического туризма быстро растет. По оценке O2 Treehouse, в 2018 году мировой доход оценивался в 265 миллиардов долларов, и по прогнозам будет расти на 14% ежегодно.

Крошечный и экологичный дом / Фото Inhabitat

В долгосрочной перспективе O2 Treehouse также планирует создать корпоративные жилые дома.

Экологически устойчивые и безусловно прекрасные домики на деревьях – отличный вариант незабываемого отдыха или выгодной инвестиции.