Удивительное воплощение детской мечты: фото дома на дереве из Норвегии, о котором мечтает каждый
Домики на дереве для многих остались детским желанием, которое не удалось воплотить в жизнь. Но норвежские архитекторы показали, что строить мечту никогда не поздно. Как именно – читайте в нашем материале.
Проект небольшого уютного дома на дереве разрабатывала команда архитектурной студии Helen&Hard, сообщает Beautifullife.
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Небольшое сооружение подвешено в воздухе на высоте 6 метров и готово принять 4 человека. Зайти в здание можно с помощью удобного и элегантного мостика.
Компактный дизнайн и природные материалы делают домик частью природы / Фото Beautifullife
Зайти в дом на высоте совсем не сложно / Фото Beautifullife
В доме есть ванная комната, кухонная зона и уютная гостиная, из которой открывается просто фантастический вид на фьорд.
Вид, от которого невозможно оторвать взгляд / Фото Beautifullife
Небольшая кухня удовлетворит все потребности / Фото Beautifullife
Сон в объятиях природы / Фото Beautifullife
Woodnest создан для тех, кто хочет перевести дыхание после тяжелой работы, насладиться природой и неторопливым общением с близкими людьми. Этот домик – яркий пример того, что забытые детские мечты стоят воплощения.
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