Домики на дереве для многих остались детским желанием, которое не удалось воплотить в жизнь. Но норвежские архитекторы показали, что строить мечту никогда не поздно. Как именно – читайте в нашем материале.

Проект небольшого уютного дома на дереве разрабатывала команда архитектурной студии Helen&Hard, сообщает Beautifullife.

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Небольшое сооружение подвешено в воздухе на высоте 6 метров и готово принять 4 человека. Зайти в здание можно с помощью удобного и элегантного мостика.

Компактный дизнайн и природные материалы делают домик частью природы / Фото Beautifullife

Зайти в дом на высоте совсем не сложно / Фото Beautifullife

В доме есть ванная комната, кухонная зона и уютная гостиная, из которой открывается просто фантастический вид на фьорд.

Вид, от которого невозможно оторвать взгляд / Фото Beautifullife

Небольшая кухня удовлетворит все потребности / Фото Beautifullife

Сон в объятиях природы / Фото Beautifullife

Woodnest создан для тех, кто хочет перевести дыхание после тяжелой работы, насладиться природой и неторопливым общением с близкими людьми. Этот домик – яркий пример того, что забытые детские мечты стоят воплощения.