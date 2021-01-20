Унікальний зв'язок з природою є важливим атрибутом спокійного відпочинку. Адже опинитися сам на сам із собою у лісовій тиші – це чудовий спосіб перезапуску. Про чарівні будинки-каюти на дереві – у нашому матеріалі.

Проєктно-будівельна компанія Treehouse O2, що базується в Окленді – найбільшому місті Нової Зеландії, розробила нову франшизу під назвою Treewalkers. Суть ідеї полягає у створені спеціальних модульних будиночків на деревах, інформує Inhabitat.

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Трекери стануть всесвітньою мережею орендованих будиночків на деревах, що дозволить інвесторам надавати будь-яку кількість будинків на дереві в оренду: від однієї одиниці до цілих селищ.

Такий дім – рай для екотуристів / Фото Inhabitat

Фірма Feider створила універсальний дизайн під назвою Tetratuss. Його можна модифікувати залежно від місця розташування.

Внутрішнє оздоблення хатини / Фото Inhabitat

Для забезпечення менших витрат та підвищення технології платформи трекери використовуватимуть методологію дизайну O2 Treehouse, щоб дати гостям можливість відчути унікальний зв’язок з природою.

Вид одного із можливих поселень / Фото Inhabitat

Індустрія екологічного туризму швидко зростає. За оцінкою O2 Treehouse, у 2018 році світовий дохід оцінювався у 265 мільярдів доларів, і за прогнозами зростатиме на 14% щороку.

Крихітний та екологічний дім / Фото Inhabitat

У довгостроковій перспективі O2 Treehouse також планує створити корпоративні житлові будинки.

Екологічно стійкі та безумовно прекрасні будиночки на деревах – чудовий варіант незабутнього відпочинку або вигідної інвестиції.