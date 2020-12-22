Неординарный Восток: как выглядит минималистичный отель в Индии – фото
Восточная архитектура всегда привлекала роскошью и богатством. Впрочем, волна минимализма пришла и в пышною архитектуру Индии. Более об отеле, который выходит за рамки привычного – в материале.
Гостиничный комплекс в форме виллы, который расположен в городе Сурат, разработанный студией Essteam, информирует Harmonies.
Интересно От сельских жемчужин до лакшери класса: фото самых красивых отелей 2020 по версии Ahead
Одной из главных особенностей проекта являются технические решения и подходы к экологически устойчивого строительства.
Необычный для Индии минимализм / Фото Harmonies
Основными материалами строительства архитекторы выбрали естественный анодированный алюминий, стекло, черный гранит и тиковое дерево.
Жалюзи на все площадь окна – прекрасное убежище от палящего солнца / Фото Harmonies
Резиденция создана на участке площадью более чем в тысячу квадратных метров и является частью закрытого от посторонних глаз комплекса.
Уютный семейное пространство / Фото Harmonies
По обе стороны виллы раскинулись длинные веранды, что облегчает циркуляцию воздуха и обеспечивает климатический комфорт. Над столовой размещается семейная комната. Также здесь есть общая гостиная, кухня и четыре спальни, которые расположены вокруг внутреннего дворика.
Современный и открытый стиль виллы / Фото Harmonies
Минимализм и природные материалы - отличное решение, которое может стать популярным даже в Индии.
Поделиться новостью