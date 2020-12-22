Східна архітектура завжди заманювала розкішшю та багатством. Втім, хвиля мінімалізму дійшла в і пишної архітектури Індії. Більше про готель, який виходить за рамки звичного – у матеріалі.

Готельний комплекс у формі вілли, яикй розташований в місті Сурат, розробила студія Essteam, інформує Harmonies.

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Однієї із головних особливостей проєкту є технічні рішення та підходи до екологічно стійкого будівництва.

Незвичний для Індії мінімалізм / Фото Harmonies

Основними матеріалами будівництва архітектори обрали природний анодований алюміній, скло, чорний граніт та тикове дерево.

Жалюзі на всі площу вікна – чудовий захисток від пекучого сонця / Фото Harmonies

Резиденція створена на ділянці площею більше ніж у тисячу квадратних метрів і є частиною закритого від сторонніх очей комплексу.

Затишний сімейний простір / Фото Harmonies

По обидва боки вілли розкинулися довгі веранди, що полегшує циркуляцію повітря та забезпечує кліматичний комфорт. Над їдальнею розміщується сімейна кімната. Також тут є спільна вітальня, кухня та чотири спальні, які розташовані навколо внутрішнього дворика.

Сучасний та відкритий стиль вілли / Фото Harmonies

Мінімалізм та природні матеріали – чудове рішення, яке може стати популярним навіть в Індії.