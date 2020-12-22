Неординарний Схід: як виглядає мінімалістичний готель в Індії – фото
Східна архітектура завжди заманювала розкішшю та багатством. Втім, хвиля мінімалізму дійшла в і пишної архітектури Індії. Більше про готель, який виходить за рамки звичного – у матеріалі.
Готельний комплекс у формі вілли, яикй розташований в місті Сурат, розробила студія Essteam, інформує Harmonies.
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Однієї із головних особливостей проєкту є технічні рішення та підходи до екологічно стійкого будівництва.
Незвичний для Індії мінімалізм / Фото Harmonies
Основними матеріалами будівництва архітектори обрали природний анодований алюміній, скло, чорний граніт та тикове дерево.
Жалюзі на всі площу вікна – чудовий захисток від пекучого сонця / Фото Harmonies
Резиденція створена на ділянці площею більше ніж у тисячу квадратних метрів і є частиною закритого від сторонніх очей комплексу.
Затишний сімейний простір / Фото Harmonies
По обидва боки вілли розкинулися довгі веранди, що полегшує циркуляцію повітря та забезпечує кліматичний комфорт. Над їдальнею розміщується сімейна кімната. Також тут є спільна вітальня, кухня та чотири спальні, які розташовані навколо внутрішнього дворика.
Сучасний та відкритий стиль вілли / Фото Harmonies
Мінімалізм та природні матеріали – чудове рішення, яке може стати популярним навіть в Індії.
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