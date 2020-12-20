Сучасні готелі стали настільки унікальними, що вибрати найкращі – справа надзвичайно складна. Готелі, які потрапили у список однієї з найпопулярніших премій світу – у матеріалі.

AHEAD Global Awards – це нагорода, за яку борються готелі зі всіх куточків Землі. Загальна оцінка здійснювалася на основі дизайну інтер'єру, екстер'єру та загального ландшафту, передає Dezeen.

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Tenta Lodge Wild Coast, Шрі-Ланка

Житлові будиночки із бамбука / Фото Dezeen

Сафарі-табір біля національного парку Яла в Шрі-Ланці зроблений у формі шатер, яких тут є 36. Судді відзначили Tenta Lodge Wild Coast з огляду на її знакову архітектурну форму, яка була створена з обмеженим бюджетом.

Amanyangyun, Шанхай

Готель Amanyangyun у Шанхаї / Фото Dezeen

Готель Amanyangyun став коронованим переможцем у категорії "Регенерація". Завдяки проєкту вдалося зберегти старовинний ліс. Також проєкт передбачав збереження кількох антикварних будівель з династій Мін та Цін.

Omaanda, Намібія

Готель зведений за допомогою місцевих будівельних методів / Фото Dezeen

Готель Omaanda особливо відзначили за його розташування у сільській місцевості Намібії. Будиночки розташовані у заповіднику Заннієр на площі у 9 тисяч гектарів. Табір побудований з використанням традиційних методів будівництва Овамбо – найбільшої етнічної групи в Намібії.

Dexamenes Seaside, Греція

Номери готелю розміщені в колишніх резервуарах заводу / Фото Dezeen

Відпочинковий комплекс є окрасою узбережжя півострова Пелопоннес. Це реконструкція старих будівель виноробної фабрики, в які архітектори вдихнули нове життя.

Santa Monica Proper, США

Готель Santa Monica Proper виграв премію Народного вибору / Фото Dezeen

Готель Santa Monica Proper у Каліфорнії. Дизайн приміщень детально продуманий та вишуканий. Дизайн та клас роблять його особливим, а нагороду – заслуженою.