Від сільських перлин до лакшері класу: фото найкрасивіших готелів 2020 за версією Ahead
Сучасні готелі стали настільки унікальними, що вибрати найкращі – справа надзвичайно складна. Готелі, які потрапили у список однієї з найпопулярніших премій світу – у матеріалі.
AHEAD Global Awards – це нагорода, за яку борються готелі зі всіх куточків Землі. Загальна оцінка здійснювалася на основі дизайну інтер'єру, екстер'єру та загального ландшафту, передає Dezeen.
Читайте також Естетичний захват: як виглядають найкращі музеї 2020
Tenta Lodge Wild Coast, Шрі-Ланка
Житлові будиночки із бамбука / Фото Dezeen
Сафарі-табір біля національного парку Яла в Шрі-Ланці зроблений у формі шатер, яких тут є 36. Судді відзначили Tenta Lodge Wild Coast з огляду на її знакову архітектурну форму, яка була створена з обмеженим бюджетом.
Amanyangyun, Шанхай
Готель Amanyangyun у Шанхаї / Фото Dezeen
Готель Amanyangyun став коронованим переможцем у категорії "Регенерація". Завдяки проєкту вдалося зберегти старовинний ліс. Також проєкт передбачав збереження кількох антикварних будівель з династій Мін та Цін.
Omaanda, Намібія
Готель зведений за допомогою місцевих будівельних методів / Фото Dezeen
Готель Omaanda особливо відзначили за його розташування у сільській місцевості Намібії. Будиночки розташовані у заповіднику Заннієр на площі у 9 тисяч гектарів. Табір побудований з використанням традиційних методів будівництва Овамбо – найбільшої етнічної групи в Намібії.
Dexamenes Seaside, Греція
Номери готелю розміщені в колишніх резервуарах заводу / Фото Dezeen
Відпочинковий комплекс є окрасою узбережжя півострова Пелопоннес. Це реконструкція старих будівель виноробної фабрики, в які архітектори вдихнули нове життя.
Santa Monica Proper, США
Готель Santa Monica Proper виграв премію Народного вибору / Фото Dezeen
Готель Santa Monica Proper у Каліфорнії. Дизайн приміщень детально продуманий та вишуканий. Дизайн та клас роблять його особливим, а нагороду – заслуженою.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Прихований особняк: як в Індії переосмислюють архітектурні традиції – фото13 грудня 2020 , 19:30
-
Розкіш та сучасність: у Каліфорнії збудували райську резиденцію – фото14 грудня 2020 , 17:21