Собственный дом – это не обязательно габаритное сооружение с большим количеством комнат. Как спроектировать небольшой и уютный домик, который гарантирует спокойствие и хороший отдых – читайте в материале.

Небольшой семейный дом расположен в живописном ирландском графстве Килкенни. Благодаря своему расположению он получил название River House, сообщает Inhabitat. Интересно Жизнь на воде: как выглядит фантастический новый плавучий дом в Амстердаме Уютный домик сразу привлекает внимание благодаря португальским дизайнерским воздействиям и устойчивым элементам. Панорамные окна – решение для света и наслаждения видами / Фото Inhabitat Дизайн дома спроектировала Isabel Barros Architects. Их главной задачей было сохранение экологического наследия региона и соответствие современным требованиям жизни. Удачное зонирование компенсирует отсутствие перегородок / Фото Inhabitat Комфортная компактность / Фото Inhabitat Основу проекта составил старый дом, который построили еще 150 лет назад. Природоохранная зона вдоль реки Нор добавляет пейзажам необыкновенного очарования. Место для наслаждения книгой и вином / Фото Inhabitat River House – прекрасный вариант загородного дома, который не требует больших вложений и станет гордостью своих владельцев.