Неторопливость у реки: идея замечательного сельского домике из Ирландии – фото
Собственный дом – это не обязательно габаритное сооружение с большим количеством комнат. Как спроектировать небольшой и уютный домик, который гарантирует спокойствие и хороший отдых – читайте в материале.
Небольшой семейный дом расположен в живописном ирландском графстве Килкенни. Благодаря своему расположению он получил название River House, сообщает Inhabitat.
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Уютный домик сразу привлекает внимание благодаря португальским дизайнерским воздействиям и устойчивым элементам.
Панорамные окна – решение для света и наслаждения видами / Фото Inhabitat
Дизайн дома спроектировала Isabel Barros Architects. Их главной задачей было сохранение экологического наследия региона и соответствие современным требованиям жизни.
Удачное зонирование компенсирует отсутствие перегородок / Фото Inhabitat
Комфортная компактность / Фото Inhabitat
Основу проекта составил старый дом, который построили еще 150 лет назад. Природоохранная зона вдоль реки Нор добавляет пейзажам необыкновенного очарования.
Место для наслаждения книгой и вином / Фото Inhabitat
River House – прекрасный вариант загородного дома, который не требует больших вложений и станет гордостью своих владельцев.
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