Неквапливість біля річки: ідея чудового сільського будиночка з Ірландії – фото
Власний дім – це не обов'язково габаритна споруда з великою кількістю кімнат. Як спроєктувати невеличкий та затишний будиночок, який гарантує спокій та хороший відпочинок – читайте у матеріалі.
Невеличкий сімейний будинок розташований у мальовничому ірландському графстві Кілкенні. Завдяки своєму розташуванню він отримав назву River House, повідомляє Inhabitat.
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Затишний будиночок одразу привертає увагу завдяки португальським дизайнерським впливам та стійким елементам.
Панорамні вікна – рішення для світла та насолоди краєвидами / Фото Inhabitat
Дизайн будинку спроєктувала Isabel Barros Architects. Їх головним завданням було збереження екологічної спадщини регіону та відповідність сучасним вимогам життя.
Вдале зонування компенсує відсутність перегородок / Фото Inhabitat
Комфортна компактність / Фото Inhabitat
Основу проєкту склав старий будинок, який звели ще 150 років тому. Природоохоронна зона вздовж річки Нор додає краєвидам неймовірної чарівності.
Місце для насолоди книгою та вином / Фото Inhabitat
River House – прекрасний варіант заміського будинку, який не потребує великих вкладень та стане гордістю своїх власників.
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