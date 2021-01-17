Власний дім – це не обов'язково габаритна споруда з великою кількістю кімнат. Як спроєктувати невеличкий та затишний будиночок, який гарантує спокій та хороший відпочинок – читайте у матеріалі.

Невеличкий сімейний будинок розташований у мальовничому ірландському графстві Кілкенні. Завдяки своєму розташуванню він отримав назву River House, повідомляє Inhabitat. Цікаво Життя на воді: як виглядає фантастичний новозбудований плавучий дім в Амстердамі Затишний будиночок одразу привертає увагу завдяки португальським дизайнерським впливам та стійким елементам. Панорамні вікна – рішення для світла та насолоди краєвидами / Фото Inhabitat Дизайн будинку спроєктувала Isabel Barros Architects. Їх головним завданням було збереження екологічної спадщини регіону та відповідність сучасним вимогам життя. Вдале зонування компенсує відсутність перегородок / Фото Inhabitat Комфортна компактність / Фото Inhabitat Основу проєкту склав старий будинок, який звели ще 150 років тому. Природоохоронна зона вздовж річки Нор додає краєвидам неймовірної чарівності. Місце для насолоди книгою та вином / Фото Inhabitat River House – прекрасний варіант заміського будинку, який не потребує великих вкладень та стане гордістю своїх власників.