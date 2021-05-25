Обновление городской площади является творением студии Topotek. Новая топология учитывает особенность пространства и общественное взаимодействие.
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Основой площади стали четкая геометрия и современный дизайн. Также свою роль сыграла и цветовая палитра.
Обновленная городская площадь / Фото Archdaily
Большие зонты и гибкая мебель делают пространство пригодным для любых мероприятий.
Уютное и комфортное пространство / Фото Archdaily
Концепция редизайна охватывает последовательный, но нетрадиционный подход к современным потребностям. Это позволило удовлетворить все потребности горожан и создать великолепное пространство.
Площадь прекрасна даже ночью / Фото Archdaily