Оновлення міської площі є творінням студії Topotek. Нова топологія враховує особливість простору та громадську взаємодію.

Цікаво Фантастика та технології: у Харкові відкрили "Сільпо" у дивовижному стилі

Основою площі стали чітка геометрія та сучасний дизайн. Також свою роль відіграла і кольорова палітра.

Оновлена міська площа / Фото Archdaily

Великі парасольки та гнучкі меблі роблять простір придатним для будь-яких заходів.

Затишний та комфортний простір / Фото Archdaily

Концепція редизайну охоплює послідовний, але нетрадиційний підхід до сучасних потреб. Це дозволило задовольнити усі потреби містян та створити чудовий простір.

Площа прекрасна навіть уночі / Фото Archdaily