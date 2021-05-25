Оновлення міської площі є творінням студії Topotek. Нова топологія враховує особливість простору та громадську взаємодію.
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Основою площі стали чітка геометрія та сучасний дизайн. Також свою роль відіграла і кольорова палітра.
Оновлена міська площа / Фото Archdaily
Великі парасольки та гнучкі меблі роблять простір придатним для будь-яких заходів.
Затишний та комфортний простір / Фото Archdaily
Концепція редизайну охоплює послідовний, але нетрадиційний підхід до сучасних потреб. Це дозволило задовольнити усі потреби містян та створити чудовий простір.
Площа прекрасна навіть уночі / Фото Archdaily