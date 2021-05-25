Неторопливость и уют: в Дании впечатляюще обновили площадь небольшого городка

25 мая 2021 , 14:45
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Источник:

Archdaily

Маленькие европейские обладают особым шармом уюта и покоя. Как эту традицию продолжили в городке Аабенра, что в Дании – читайте в материале.

Обновление городской площади является творением студии Topotek. Новая топология учитывает особенность пространства и общественное взаимодействие.

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Основой площади стали четкая геометрия и современный дизайн. Также свою роль сыграла и цветовая палитра.

Обновленная городская площадь / Фото Archdaily

Большие зонты и гибкая мебель делают пространство пригодным для любых мероприятий.

Уютное и комфортное пространство / Фото Archdaily

Концепция редизайна охватывает последовательный, но нетрадиционный подход к современным потребностям. Это позволило удовлетворить все потребности горожан и создать великолепное пространство.

Площадь прекрасна даже ночью / Фото Archdaily

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська