Жилой комплекс Las Americas – это 6-этажное здание из бетона. В нем расположены 60 просторных квартир.
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Здание имеет два больших внутренние двора, которые дают жителям дополнительное общее пространство и обеспечивают перекрестную вентиляцию.
Дворики имеют эстетическое и функциональное назначение / Фото Dezeen
Подвал и первый этаж комплекса уже привычно занимают паркинг и коммерческие помещения.
Малоэтажная застройка с уникальным дизайном имеет целью предоставить новое решение для мексиканских городов, где жилые комплексы строятся далеко друг от друга, что создает логистические проблемы.
Стильный дизайн подойдет для любого района / Фото Dezeen
Las Americas – это жилье, что позволит сделать плотную застройку приятнее, а города – более комфортными.