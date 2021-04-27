Житловий комплекс Las Americas – це 6-поверхова будівля з бетону. В ній розташовано 60 просторих квартир.

Цікаво Нульовий викид вуглекислого газу: проєкт першого у світі екологічного хмарочоса

Будівля має два великі внутрішні двори, що дають мешканцям додатковий загальний простір та забезпечують перехресну вентиляцію.

Дворики мають естетичне та функціональне призначення / Фото Dezeen

Підвал та перший поверх комплексу вже звично займають паркінг та комерційні приміщення.

Малоповерхова забудова з унікальним дизайном має на меті надати нове рішення для мексиканських міст, де житлові комплекси будуються далеко один від одного, що створює логістичні проблеми.

Стильний дизайн підійде для будь-якого району / Фото Dezeen

Las Americas – це житло, що дозволить зробити щільну забудову приємнішою, а міста – більш комфортними.