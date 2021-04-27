Житловий комплекс Las Americas – це 6-поверхова будівля з бетону. В ній розташовано 60 просторих квартир.
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Будівля має два великі внутрішні двори, що дають мешканцям додатковий загальний простір та забезпечують перехресну вентиляцію.
Дворики мають естетичне та функціональне призначення / Фото Dezeen
Підвал та перший поверх комплексу вже звично займають паркінг та комерційні приміщення.
Малоповерхова забудова з унікальним дизайном має на меті надати нове рішення для мексиканських міст, де житлові комплекси будуються далеко один від одного, що створює логістичні проблеми.
Стильний дизайн підійде для будь-якого району / Фото Dezeen
Las Americas – це житло, що дозволить зробити щільну забудову приємнішою, а міста – більш комфортними.