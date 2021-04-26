Місцевий забудовник Woodbourne Group нещодавно презентував генеральний план амбітної схеми, що складається з трьох житлових кварталів та офісної будівлі, зведених із дотриманням новітніх екологічних вимог. Комплекс будівель, у число яких входитиме хмарочос, буде вуглецево нейтральним.
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Порятунок екології / Фото Construction Enquirer News
Розробник стверджує, що енергоефективність Curzon Wharf забезпечує його першість у досягненні нульових експлуатаційних викидів.
Неймовірний проєкт / Фото Construction Enquirer News
Генеральний план проєкту передбачає забудову майже 90 тисяч квадратних метрів уздовж швидкісної дороги.
Хмарочос матиме 53 поверхи та стане найвищою будівлею у Бірмінгемі.