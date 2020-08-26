Архитекторы студии Захи Хадид показали изображение нового международного футбольного центра в городе Сиань, который должен быть готов к азиатскому Кубку Азиатской футбольной конфедерации, который пройдет в 2023 году. На территории комплекса будет стадион вместимостью до 60 тысяч мест, а также городские, спортивные и рекреационные пространства.

Сианский футбольный центр разработали таким образом, чтобы максимально использовать его будущими поколениями после турнира 2023 года, пишет специализированное архитектурное издание Archdaily.

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Футбольный центр будет принимать национальные и международные матчи, на его территории будут проводить развлекательные выступления и культурные мероприятия. Интегрированный в бизнес-зону, проект охватывает общественные пространства, места отдыха и столовые.



На территории стадиона будет немало общественных пространств / Фото Archdaily

Минимальная нагрузка и размер материала достигли благодаря использованию сверхлегкой конструкции крыши с кабельной сеткой с длинным пролетом. Полупрозрачная мембрана над сиденьями защищает зрителей от экстремальных погодных условий и прямых солнечных лучей, однако не блокирует естественный свет полностью.



Архитекторы разработали нестандартный проект фасада / Фото Archdaily

Что касается фасадов, то открытый "конверт", как будто приглашает в сердце здания, а его широкие линии защищают стадион от северных ветров и передают плавные формы крыши.

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