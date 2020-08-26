Архітектори студії Захи Хадід показали зображення нового Міжнародного футбольного центру у місті Сіань, який повинен бути готовий до Азіатського кубка Азіатської футбольної конфедерації, який пройде у 2023 році. На території комплексу буде стадіон місткістю до 60 тисяч осіб, а також міські, спортивні та рекреаційні простори.

Сіанський футбольний центр розробили таким чином, щоб максимально використовувати його майбутніми поколіннями після турніру 2023 року, пише спеціалізоване архітектурне видання Archdaily.

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Футбольний центр буде приймати національні та міжнародні матчі, на його території проводитимуть розважальні виступи та культурні заходи. Інтегрований в бізнес-зону, проєкт охоплює громадські простори, місця відпочинку та їдальні.



На території стадіону буде чимало громадських просторів / Фото Archdaily

Мінімальне навантаження та розмір матеріалу досягли завдяки використанню надлегкої конструкції даху з кабельною сіткою з довгим прольотом. Напівпрозора мембрана над сидіннями захищає глядачів від екстремальних погодних умов і прямих сонячних променів, проте не блокує природне світло повністю.



Архітектори розробили нестандартний проєкт фасаду / Фото Archdaily

Стосовно фасадів, то відкритий "конверт", ніби запрошує в серце будівлі, а його широкі лінії захищають стадіон від північних вітрів і передають плавні форми даху.

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