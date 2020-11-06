Корпорация IKEA в сотрудничестве с несколькими архитектурными фирмами разработала крошечный экологический дом для продажи. Помещение на 17,3 квадратных метра пока существует в единственном экземпляре, а осмотреть его можно только в онлайн-режиме из-за пандемии. Больше о миниатюрном домике – читайте в материале.

IKEA Tiny Home Project является небольшой прямоугольной конструкцией на колесах, пишет Dwell.

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Большинство продукции компании направлено на декорирование классических домов или квартир, но недавно IKEA тоже решила приобщиться к созданию миниатюрного жилья.



Крыша дома оборудован солнечными панелями / Фото Dwell

Передвижное здание на 17 квадратных метров оснащено солнечными панелями, туалетом с компостной системой и водонагревателем, который не требует газа или электроэнергии.



Воду в доме можно использовать по несколько раз / Фото Dwell

По словам проектантов, на разработку ушло около 2 месяцев, а все необходимое для жизни человека пытались поместить на как можно меньшей площади.

Я хотел соединить перерабатываемые материалы и сделать крошечное пространство многофункциональным, а также красивым,

– пояснил один из разработчиков.



Многофункциональный стол можно сложить / Фото Dwell

К примеру в самом центре дома, где есть рабочее пространство, стоит многофункциональный стол. Такой столик легко с рабочего превратить в обеденный или вообще сложить, если он не используется.



Кухня расположена рядом с диваном / Фото Dwell

Дом получил простой дизайн с нейтральными цветами и рассчитан на одного или два человека.



Общий план дома от IKEA / Фото Dwell

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Точная цена пока неизвестна, но базовая комплектация помещения обойдется не менее чем в 47 тысяч 550 долларов.