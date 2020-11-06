Нічого зайвого: IKEA розробила пересувний будиночок на 17 квадратних метрів – фото
Корпорація IKEA у співпраці з кількома архітектурними фірмами розробила крихітний екологічний будинок для продажу. Приміщення на 17,3 квадратних метра поки існує в одному екземплярі, а оглянути його можна тільки у онлайн-режимі через пандемію. Більше про мініатюрний будиночок – читайте в матеріалі.
IKEA Tiny Home Project є невеличкою прямокутною конструкцією на колесах, пише Dwell.
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Більшість продукції компанії спрямовані на декорування класичних будинків чи квартир, але нещодавно IKEA теж вирішила долучитись до створення мініатюрного житла.
Дах будинку обладнаний сонячними панелями / Фото Dwell
Пересувна будівля на 17 квадратних метрів оснащена сонячними панелями, туалетом з компостною системою та водонагрівачем, який не потребує газу чи електроенергії.
Воду в будинку можна використовувати по кілька разів / Фото Dwell
За словами проєктантів, на розробку пішло близько 2 місяці, а все необхідне для життя людини намагались помістити на якомога меншій площі.
Я хотів поєднати багаторазові матеріали та зробити крихітний простір багатофункціональним, а також красивим,
– пояснив один з розробників.
Багатофункціональний стіл можна скласти / Фото Dwell
До прикладу у самому центрі будинку, де є робочий простір, стоїть багатофункціональний стіл. Такий столик легко з робочого перетворити на обідній або і взагалі скласти, якщо він не використовується.
Кухня розташована просто поряд з диваном / Фото Dwell
Будинок отримав простий дизайн з нейтральними кольорами і розрахований на одну або дві особи.
Загальний план будинку від IKEA / Фото Dwell
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Точна ціна поки невідома, але базова комплектація приміщення обійдеться не менш як у 47 тисяч 550 доларів.
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