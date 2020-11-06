Корпорація IKEA у співпраці з кількома архітектурними фірмами розробила крихітний екологічний будинок для продажу. Приміщення на 17,3 квадратних метра поки існує в одному екземплярі, а оглянути його можна тільки у онлайн-режимі через пандемію. Більше про мініатюрний будиночок – читайте в матеріалі.

IKEA Tiny Home Project є невеличкою прямокутною конструкцією на колесах, пише Dwell.

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Більшість продукції компанії спрямовані на декорування класичних будинків чи квартир, але нещодавно IKEA теж вирішила долучитись до створення мініатюрного житла.



Дах будинку обладнаний сонячними панелями / Фото Dwell

Пересувна будівля на 17 квадратних метрів оснащена сонячними панелями, туалетом з компостною системою та водонагрівачем, який не потребує газу чи електроенергії.



Воду в будинку можна використовувати по кілька разів / Фото Dwell

За словами проєктантів, на розробку пішло близько 2 місяці, а все необхідне для життя людини намагались помістити на якомога меншій площі.

Я хотів поєднати багаторазові матеріали та зробити крихітний простір багатофункціональним, а також красивим,

– пояснив один з розробників.



Багатофункціональний стіл можна скласти / Фото Dwell

До прикладу у самому центрі будинку, де є робочий простір, стоїть багатофункціональний стіл. Такий столик легко з робочого перетворити на обідній або і взагалі скласти, якщо він не використовується.



Кухня розташована просто поряд з диваном / Фото Dwell

Будинок отримав простий дизайн з нейтральними кольорами і розрахований на одну або дві особи.



Загальний план будинку від IKEA / Фото Dwell

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Точна ціна поки невідома, але базова комплектація приміщення обійдеться не менш як у 47 тисяч 550 доларів.