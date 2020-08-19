Австралийская архитектурная студия Studio Rain установила передвижную сауну рядом с рекой Ярра, что возле Мельбурна. Архитекторы стремились размыть границы между частным и публичным, а сама сауна является автономной и может работать даже в экстремальных условиях.

Собрать и разобрать помещение можно вручную всего за несколько часов, пишет Dezeen.

К теме: В Японии в парке появился прозрачный общественный туалет – фото

Небольшая конструкция оснащена легкой конструкцией, которая изготовлена из местного дерева, и поликарбонатной обшивки, покрывающий стены и потолок.



Всего здесь есть три ряда деревянных нар / Фото Dezeen

Сауна не нуждается в электроэнергии или газе, а работает на обычной печи. Таким образом ее легко перевезти в любое место.

Часть пола и пространство вокруг печи сделаны из влагостойкого бетона, а отходы при строительстве сжигали в печи при использовании сауны.



Бетонные плиты можно разобрать на куски / Фото Dezeen

По словам разработчиков, полупрозрачные стены здесь для того, чтобы обеспечить сауну естественным освещением, а также предоставить определенную приватность для пользователей. Таким образом, помещение размывает границы между частным и публичным.



По мнению разработчиков, австралийцы стали более закрытыми / Фото Dezeen

Еще одна цель сауны – возродить культуру купания на реках среди австралийцев, которая пришла в упадок в 60-х годах прошлого века.



Вода в реке сегодня грязная / Фото Dezeen

Принять холодный душ после использования сауны можно из небольшого ведерка, которое установлено рядом. Сюда поступает дождевая вода с крыши помещения.

Вас заинтересует Отдых с друзьями, но только после пандемии – фото зеркальной беседки во Франции



Воду с крыши собирают в бочку / Фото Dezeen