Австралійська архітектурна студія Studio Rain встановила пересувну сауну поруч із річкою Ярра, що біля Мельбурна. Архітектори прагнули розмити межі між приватним та публічним, а сама сауна є автономною, та може працювати навіть в екстремальних умовах.

Зібрати та розібрати приміщення можна вручну всього за кілька годин, пише Dezeen.

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Невеличка конструкція оснащена легкою конструкцією, яка виготовлена з місцевого дерева, та полікарбонатної обшивки, що покриває стіни та стелю.



Всього тут є три ряди дерев'яних нар / Фото Dezeen

Сауна не потребує електроенергії чи газу, а працює на звичайній печі. Таким чином її легко перевезти у будь-яке місце.

Частина підлоги та простір навколо печі зроблений з вологостійкого бетону, а відходи під час будівництва спалювали у печі під час користування сауною.



Бетонні плити також можна розібрати на шматки / Фото Dezeen

За словами розробників, напівпрозорі стіни тут для того, щоб забезпечити сауну природним освітленням, а також надати певну приватність для користувачів. Таким чином, приміщення розмиває межі між приватним та публічним.



На думку розробників, австралійці стали більш закритими / Фото Dezeen

Ще одна ціль сауни – відродити культуру купання на річках серед австралійців, яка занепала у 60-х роках минулого століття.



Вода в річці сьогодні брудна / Фото Dezeen

Прийняти холодний душ після використання сауни можна з невеликого відерця, яке встановлено поряд. Сюди постачається дощова вода з даху приміщення.

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Воду з даху збирають у діжку / Фото Dezeen