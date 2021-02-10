Відомий мільярдер Рон Беркл тепер зможе похизуватися дивовижним ранчо, яке належало іконі естради Майклу Джексону.

Відоме ранчо Неверленд, що у Південній Каліфорнії, отримало нового власника. Колишню власність Майкла Джексона придбав мільярдер Рон Беркл.

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Ціна угоди складає лише 22 мільйони доларів, хоча раніше ранчо вартувало 100 мільйонів. Новий власник може радіти з неймовірної економії та фантастичному будинку.

Сумнозвісне ранчо Майкла Джексона / Фото Realtor

Маєток побудований у 1982 році, його спроєктував Роберт Альтерверс. У 1987 році його за 19,5 мільйонів доларів придбав Майкл Джексон, який прожив там понад 15 років.

Згори дім та територія виглядають казково / Фото Realtor

У власності Джексона колись перебувало близько 22 споруд, включаючи зоопарк з екзотичними тваринами, атракціони в парках розваг та ландшафтний дизайн, де було прописано слово "Неверленд".

Після смерті зірки за будинком доглядали / Фото Realtor

Головний будинок у нормандському стилі має 6 спалень та 7 ванних кімнат. Головний люкс на другому поверсі має приватну мансарду та дві головні ванні кімнати. Територія включає озеро площею 4 акри з водоспадом, вид на гори, зону для барбекю, басейн, будинок біля басейну, тенісний корт та баскетбольний майданчик.

Вишукані ворота маєтку / Фото Realtor

На території також є кілька додаткових будівель: три окремі гостьові будинки, кінотеатр площею 5500 квадратних футів зі сценою, кілька комор, притулок для тварин та загони.

Спочатку за ранчо хотіли отримати 100 мільйонів доларів, але скандали, пов'язані з Джексоном, обвалили ціну.