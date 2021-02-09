На берегу Средиземного моря, в древнем городе Кесария продается шикарный особняк с золотой отделкой и королевским стилем.

Старинный город, что ведет свое начало еще с дохристианских времен – это райское место вечного лета. Именно в этом блаженном уголке земли расположен этот величественный особняк. Архитектура резиденции оформлена в стиле барокко и рококо.

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Площадь нового дворца составляет 6400 квадратных метров. Он расположен на 2,7 гектарах земли на берегу Средиземного моря.

Впечатляющая роскошь / Фото Sotheby

Владельцем поместья является миллиардер Валерий Коган, который также является владельцем московского аэропорта Домодедово – крупнейшего в Восточной Европе. В эту собственность одиозный хозяин инвестировал не менее 100 миллионов долларов.

Помпезность в каждом углу / Фото Sotheby

Здесь есть четыре большие спальни, семь ванных комнат, невероятная гостиная, тренажерный зал, спа и просторный крытый бассейн.

Вся мебель тщательно подобрана под индивидуальный заказ / Фото Sotheby

В оформлении интерьера представлены мозаики из натурального мрамора и оникса, лепнина из 14-каратного золота. Пол устлан уникальными паркетами и шелковыми коврами.

Пышная спальня / Фото Sotheby

На территории поместья также есть два величественных фонтана с римскими скульптурами, монументальные колонны и просторный открытый бассейн со встроенной стереосистемой и большим открытым телевизором.