Новая жизнь: как старый фермерский дом стал уютным отелем – фото
Из-за крупных корпораций малые фермы становятся убыточными. Как в Испании нашли выход из ситуации и вдохнули в дом новую жизнь – читайте в материале.
Испанская архитектурная фирма GANA Arquitectura представила замечательный отель в городке Вильянуэва-дель-Росарио, что в Андалусии, сообщает портал InHabitat.
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Архитекторы превратили в отель кортихо – тип традиционного сельского жилья, распространенного на юге Испании. В общем архитекторы сохранили структуру старого здания, но усовершенствовали планирования.
Фермерский дом стал основой нового отеля / Фото InHabitat
Новый отель имеет много пространства и побуждает жителей больше отдыхать на открытом воздухе, но это никак не повлияло на замечательный интерьер здания.
Общая зона располагает к общению / Фото InHabitat
Зоны общего пользования расположены на первом этаже, а комнаты гостей – на втором. Дом окружают оливковые деревья, ни одно из которых не пострадало во время строительства.
Наслаждаться видом можно прямо из бассейна / Фото InHabitat
Новый бутик-отель стал замечательным сочетанием традиций и современной архитектуры, и каждый, кто посетит его хотя бы раз, будет помнить всю свою жизнь.
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