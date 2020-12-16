Из-за крупных корпораций малые фермы становятся убыточными. Как в Испании нашли выход из ситуации и вдохнули в дом новую жизнь – читайте в материале.

Испанская архитектурная фирма GANA Arquitectura представила замечательный отель в городке Вильянуэва-дель-Росарио, что в Андалусии, сообщает портал InHabitat.

Интересно Рай на Гавайях: ранчо из сериала "Остаться в живых" продается за бешеные деньги

Архитекторы превратили в отель кортихо – тип традиционного сельского жилья, распространенного на юге Испании. В общем архитекторы сохранили структуру старого здания, но усовершенствовали планирования.

Фермерский дом стал основой нового отеля / Фото InHabitat

Новый отель имеет много пространства и побуждает жителей больше отдыхать на открытом воздухе, но это никак не повлияло на замечательный интерьер здания.

Общая зона располагает к общению / Фото InHabitat

Зоны общего пользования расположены на первом этаже, а комнаты гостей – на втором. Дом окружают оливковые деревья, ни одно из которых не пострадало во время строительства.

Наслаждаться видом можно прямо из бассейна / Фото InHabitat

Новый бутик-отель стал замечательным сочетанием традиций и современной архитектуры, и каждый, кто посетит его хотя бы раз, будет помнить всю свою жизнь.