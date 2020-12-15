Фанати серіалу "Загублені", які мають великі статки, можуть позмагатися за знаменитий будинок з неймовірною територією, в якому проходив знімальний процес декількох сезонів.

Садиба-ранчо на Гаваях, де проходили зйомки першого та другого сезонів культового серіалу "Загублені", виставлена на продаж, інформує The New York Post.

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Ціна за будинок складає 45 мільйонів доларів. Втім, разом з будинком покупець отримає і 2700 акрів землі, на яких можна збудувати усе що заманеться. Загнута на північному узбережжі Оаху, у місті Ваялуа, ця ділянка – найбільша на острові.

Територія в ранчо просто величезна / Фото The NY Post

Помешкання, відоме як Діллінгемське ранчо, має майданчик для гри в поло, кінний центр та великий гай кокосових пальм поряд з будинком. Ранчо має багату історію зйомок, яка бере свій початок у 1965 році, його першою зіркою була Єва Габор. У цьому помешканні зупинявся навіть принц Уельський.

Діллінгемське ранчо радо вітає гостей /Фото The NY Post

Інвесторам радять розглядати це ранчо як можливість заробітку. Тут можна проводити весілля чи знімати подальші кінопроєкти.

Тут жили зірки серіалу "Загублені" / Фото The NY Post

Окрім того, тут багате сільськогосподарське угіддя, а кінний спорт, поле для гольфу та чудове розташування можуть стати аргументами для іменитих гостей.

Володіння тут просто неймовірні / Фото The NY Post

Ранчо Діллінгем – це чудова нагода для інвесторів створити райський закуток на Гаваях, де знаменитості знаходитимуть спокій та відпочинок від галасливого світу.