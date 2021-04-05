Восточное побережье штата Флорида всегда было местом золотой лихорадки для роскошной недвижимости. Даже кризис последних лет не стал препятствием для нового невероятного строительства.

Палм-Бич – это средоточие звездной роскошной собственности. Спрос рождает предложение, поэтому строительство развивается бешеными темпами. За год средняя цена на дом для одной семьи выросла почти на 40 процентов, что является абсолютно неслыханным явлением. Ниже – самые интересные проекты, что вскоре должны появиться на Палм-Бич.

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Кондоминиум Forte

Строительство нового кондоминиума должно завершиться в 2023 году. Здесь планируют разместить 41 квартиру. Стоимость каждой стартует с 4,9 миллиона долларов.

Роскошные апартаменты / Фото The New York Post

Элитный комплекс La Clara

В апартаментах оборудованы большие глубокие балконы, пригодные для развлечений и шикарного отдыха. С каждой террасы открывается удивительный вид. В комплексе будут работать несколько компаний, которые должны обеспечивать роскошный комфорт для жителей. Здесь также расположатся винный зал и спа для домашних животных.

Прекрасный пейзаж / Фото The New York Post

Здание Seaglass Jupiter Island

Впечатляющий комплекс будет иметь чудесные виды, поскольку окружен заповедной территорией. В доме планируется разместить 21 апартаменты стоимостью от 7 до 10 долларов. Квартиры будут иметь три и четыре спальни. Среди удобств комплекса – пейзажный бассейн, лужайка для йоги и медитации, общественная терраса и игровая зона.

Уютный проект / Фото The New York Post

The Ray

Среди других новостроек отличается проект отеля, который очарует всех. Он будет иметь 141 номер, а изюминкой туристического комплекса станет сочная зелень. Ландшафт продуман до мельчайших деталей, зеленью планируют украсить фасад и окружить здание вокруг.

Невероятный дизайн / Фото The New York Post