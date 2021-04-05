Східне узбережжя штату Флорида завжди було місцем золотої лихоманки для розкішної нерухомості. Навіть криза останніх років не стала перешкодою для новітнього неймовірного будівництва.

Палм-Біч – це осередок зіркової розкішної власності. Попит породжує шалену пропозицію, тому будівництво розвивається шаленими темпами. За рік середня ціна на будинок для однієї сім'ї зросла майже на 40 відсотків, що є абсолютно нечуваним явищем. Нижче – найцікавіші проєкти, що незабаром мають з’явитися на Палм-Біч.

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Кондомініум Forte

Будівництво нового кондомініуму має завершитися у 2023 році. Тут планують розмістити 41 квартиру. Вартість кожної стартує з 4,9 мільйона доларів.

Розкішні апартаменти / Фото The New York Post

Елітний комплекс La Clara

У апартаментах обладнані великі глибокі балкони, придатні для розваг та шикарного відпочинку. З кожної тераси відкривається запаморочливий вигляд. У комплексі будуть працювати кілька компаній, які мають забезпечувати розкішний комфорт для мешканців. Тут також розташуються винний зал та спа-центр для домашніх тварин.

Прекрасний пейзаж / Фото The New York Post

Будівля Seaglass Jupiter Island

Вражаючий комплекс матиме чудесні види, оскільки оточений заповідною територією. У будинку планують розмістити 21 апартаменти вартістю від 7 до 10 мільйонів доларів. Квартири матимуть три та чотири спальні. Серед зручностей комплексу – пейзажний басейн, галявина для йоги та медитації, громадська тераса та ігрова зона.

Затишний проєкт / Фото The New York Post

The Ray

Серед інших новобудов вирізняється проєкт готелю, який зачарує усіх. Він матиме 141 номер, а родзинкою відпочинкового комплексу стане соковита зелень. Ландшафт продуманий до найдрібніших деталей, зеленню планують оздобити фасад та оточити будівлю довкола.

Неймовірний дизайн / Фото The New York Post