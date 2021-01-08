Аэропорт – это не только важная инфраструктурная единица, но и ворота больших городов, через которые проходят тысячи людей со всего мира. Как будет выглядеть новый воздушный "вход" в Дели – читайте в нашем материале.

Новый терминал аэропорта Дели будет разрабатывать команда сразу с нескольких компаний: Nordic Office of Architecture, Grimshaw, Haptic и STUP, сообщает портал ArchDaily.

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Дизайнеры обещают, что это будет самый "зеленый" аэропорт Индии. В проекте предусмотрен озелененный внутренний дворик, большое количество света, максимальный комфорт пассажиров и зеленая внешняя территория, которая обеспечит все потребности общественного и частного транспорта.

Внутри аэропорта настоящий оазис / Фото ArchDaily

Руководители аэропорта Цюриха, который проводил конкурс, отмечают, что проект соединил швейцарскую эффективность и индийское гостеприимство, установил новые стандарты в устойчивости терминалов и готов безупречно обслуживать 30 миллионов пассажиров в год.

Территория обеспечит для транспорта все удобства / Фото ArchDaily

Дели – город с невероятной историей и культурой, и уже вскоре оно будет приглашать гостей через новые "зеленые ворота".