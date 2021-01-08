Аеропорт – не лише важлива інфраструктурна одиниця, а й ворота великих міст, через які проходять тисячі людей з усього світу. Як виглядатиме новий повітряний "вхід" у Делі – читайте у нашому матеріалі.

Новий термінал аеропорту Делі розроблятиме команда одразу з декількох компаніій: Nordic Office of Architecture, Grimshaw, Haptic та STUP, повідомляє портал ArchDaily.

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Дизайнери обіцяють, що це буде "найзеленіший" аеропорт Індії. У проєкті передбачено озеленений внутрішній дворик, велика кількість світла, максимальний комфорт пасажирів та зелена зовнішня територія, яка забезпечить усі потреби громадського та приватного транспорту.

Всередині аеропорту справжній оазис / Фото ArchDaily

Керівники аеропорту Цюриха, який проводив конкурс, зазначають, що проєкт поєднав швейцарську ефективність та індійську гостинність, встановив нові еталони у стійкості терміналів та готовий бездоганно обслуговувати 30 мільйонів пасажирів на рік.

Територія забезпечить для транспорту усі зручності / Фото ArchDaily

Делі – місто з неймовірною історією та культурою, і вже незабаром воно запрошуватиме гостей через нові "зелені ворота".