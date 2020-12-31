Отель Øyna словно выныривает с поверхности земли. Подробнее о сооружении, которое поражает травяными крышами, подземными коридорами и невероятными пейзажами – в нашем материале.

Комплекс Øyna расположен в сказочной местности фьорда Тронхейм. Это узкий и извилистый, глубоко врезанный в сушу морской залив с скальными берегами. Для того, чтобы выделить невероятный окружающий пейзаж, архитекторы Green Advisers AS частично встроили номера отеля в присутствующий склон, информирует Inhabitat.

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Для люксов отеля продумали идеальное расположение, что обеспечивает панорамный вид из всех номеров.

Зима здесь чудесная / Фото Inhabitat

Новый отель имеет 16 двухместных номеров и 2 люкса. Основной материал – местная древесина и региональное сырье, которе использовали в ресторане.

Эко-номера / Фото Inhabitat

Технический дизайн отеля позволил совместить номера со склоном холма, тогда как основные социальные зоны имеют зеленые крыши. В номера отеля можно попасть через коридор, который находится полностью под землей и приспосабливается к форме холма.

Невероятный вид / Фото Inhabitat

Чтобы сохранить панорамный вид из ресторана, рецепции и конференц-зоны расположили в верхней части комплекса. С гостиничных номеров, которые размещаются на нижнем уровне склона, к ним можно подняться через лифт и подземный коридор.

Номера отеля увенчаны зелеными крышами / Фото Inhabitat

Конструкции, которые построены в земле, сделанные из бетона, а консольные гостиничные номера – из массивных деревянных элементов. Интерьер гостиничных номеров создан с помощью светлых и темных деревянных панелей. Отдыхать в просторных, экологических номерах таким головокружительным видом – невероятно.