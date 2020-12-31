Готель Øyna немов виринає із поверхні землі. Детальніше Про споруду, яка вражає трав'яними дахами, підземними коридорами та неймовірними пейзажами – у нашому матеріалі.

Комплекс Øyna розташований у казковій місцевості фіорду Тронхейм. Це вузький та звивистий, глибоко врізаний у сушу морський залив із скельними берегами. Для того, щоб виділити неймовірний навколишній пейзаж, архітектори Green Advisers AS частково вбудували номери готелю в присутній схил, інформує Inhabitat.

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Для люксів готелю продумали ідеальне розташування, що забезпечує панорамний вид з усіх номерів.

Зима тут чудесна / Фото Inhabitat

Новий готель містить 16 двомісних номерів та 2 люкси. Основний матеріал – місцева деревина та регіональна сировина, яку використали у ресторані.

Еко-номери / Фото Inhabitat

Технічний дизайн готелю дозволив поєднати номери зі схилом пагорба, тоді як основні соціальні зони мають зелені дахи. До номерів готелю можна потрапити через коридор, який знаходиться повністю під землею і пристосовується до форми пагорба.

Неймовірний вид / Фото Inhabitat

Щоб зберегти панорамний краєвид з ресторану, рецепції та конференц-зони розташували у верхній частині комплексу. З готельних номерів, які розміщуються на нижньому рівні схилу, до них можна піднятися через ліфт та підземний коридор.

Номери готелю увінчані зеленими дахами / Фото Inhabitat

Конструкції, котрі збудовані у землі, зроблені з бетону, а консольні готельні номери – з масивних дерев'яних елементів. Інтер'єр готельних номерів створений за допомогою світлих та темних дерев'яних панелей. Відпочивати у просторих, екологічних номерах із таким запаморочливим видом – неймовірно.