Местный застройщик Woodbourne Group недавно представил генеральный план амбициозной схемы, что состоит из трех жилых кварталов и офисного здания, построенных с соблюдением новейших экологических требований. Комплекс зданий, в число которых будет входить небоскреб, будет углеродно нейтральным.

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Углеродистая нейтральность – достижение чистого нулевого выброса углекислого газа , происходит благодаря балансировке выбросов углерода с удалением углерода с атмосферы или просто устранением выбросов углерода.

Спасение экологии / Фото Construction Enquirer News

Разработчик утверждает, что энергоэффективность Curzon Wharf обеспечивает его первенство в достижении нулевых эксплуатационных выбросов.



Невероятный проект / Фото Construction Enquirer News

Генеральный план проекта предусматривает застройку почти 90 тысяч квадратных метров вдоль скоростной дороги.

Небоскреб будет иметь 53 этажа и станет самым высоким зданием в Бирмингеме.