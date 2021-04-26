Местный застройщик Woodbourne Group недавно представил генеральный план амбициозной схемы, что состоит из трех жилых кварталов и офисного здания, построенных с соблюдением новейших экологических требований. Комплекс зданий, в число которых будет входить небоскреб, будет углеродно нейтральным.
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Спасение экологии / Фото Construction Enquirer News
Разработчик утверждает, что энергоэффективность Curzon Wharf обеспечивает его первенство в достижении нулевых эксплуатационных выбросов.
Невероятный проект / Фото Construction Enquirer News
Генеральный план проекта предусматривает застройку почти 90 тысяч квадратных метров вдоль скоростной дороги.
Небоскреб будет иметь 53 этажа и станет самым высоким зданием в Бирмингеме.