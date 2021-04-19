У Ханчжоу спроєктували новітній технологічний хмарочос у незвичній формі петлі. Науково-дослідна будівля стане штаб-квартирою для відомої китайської компанії.

Данська архітектурна студія BIG створила неймовірний проєкт хмарочоса. Він матиме незвичну форму петлі, що символізує з'єднання землі з небом. Нова споруда стане домом для китайської компанії із виробництва споживчої електроніки преміумкласу OPPO Electronics Corporation. Фірма є найбільшим виробником смартфонів у Китаї.

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Хмарочос отримав назву O-Tower. Спереду він нагадує велике магічне око.



Космічний вигляд споруди / Фото Dezeen

Посеред циркулярного хмарочоса розмістять відкритий внутрішній дворик. Вежа буде побудована поряд із природним озером та парком площею 10 тисяч квадратних метрів.



Хмарочос побудують поруч з озером / Фото Dezeen

Унікальна форма будівлі буде забезпечувати велику кількість природного світла, що надходитиме в офіси.



Центральний дворик буде відкритий для відвідувачів / Фото Dezeen

На першому поверсі хмарочоса розташований громадський простір, який з’єднується із загальнодоступним центральним двориком.



Неймовірний проєкт / Фото Dezeen

Нижні поверхи будівлі матимуть виставкові приміщення, конференц-зони та їдальню, тоді як офісні поверхи вище будуть об’єднані під похилим фасадом даху О-Вежі.