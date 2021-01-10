Отдых на вершине моста: фото уникального отеля в Южной Африке
Для любителей активного отдыха и дикой природы важно останавливаться в невероятных местах, особенно когда из окна открывается удивительный вид. О роскошном отеле, построенном из старинных вагонов – подробнее в материале.
Отель Kruger Shalati расположен в самом национальном парке ЮАР Kruger National Park. Сооружение построено из переоборудованных вагонных поездов 1950-х годов, информирует Insider.
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Гостиничный комплекс состоит из 24 прекрасно оборудованных номеров.
Вид гостиницы / Фото Insider
Отель подвешен на высоте 50 метров над национальным парком. Это замечательное место, где любители сафари смогут по-новому увидеть дикую природу заповедника.
Предыдущий вид моста / Фото Insider
В дополнение к 24 гостиничным номерам, Kruger Shalati состоит из центральной гостиной, смотровой площадки и бассейна, который словно плавает в воздухе.
Мост перестал функционировать еще в 1973 году / Фото Insider
По территории проходят внешние дорожки, соединяющие различные помещения отеля.
Трапы, соединяющие комплекс / Фото Insider
Во внутреннем дизайне помещения использованы местные этнические мотивы и искусство.
Внутренняя отделка помещений / Фото Insider
Из окон отеля открывается невероятный пейзаж на реку Саби и окружающие территории. Это уникальное место с прекрасными видом, комфортными номерами и необычной конструкцией. В этом отеле захочет побывать каждый путешественник.
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