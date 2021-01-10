Для любителей активного отдыха и дикой природы важно останавливаться в невероятных местах, особенно когда из окна открывается удивительный вид. О роскошном отеле, построенном из старинных вагонов – подробнее в материале.

Отель Kruger Shalati расположен в самом национальном парке ЮАР Kruger National Park. Сооружение построено из переоборудованных вагонных поездов 1950-х годов, информирует Insider.

Читайте также Приют на горном острове: как выглядит уникальный крошечный терем в Японии

Гостиничный комплекс состоит из 24 прекрасно оборудованных номеров.

Вид гостиницы / Фото Insider

Отель подвешен на высоте 50 метров над национальным парком. Это замечательное место, где любители сафари смогут по-новому увидеть дикую природу заповедника.

Предыдущий вид моста / Фото Insider

В дополнение к 24 гостиничным номерам, Kruger Shalati состоит из центральной гостиной, смотровой площадки и бассейна, который словно плавает в воздухе.

Мост перестал функционировать еще в 1973 году / Фото Insider

По территории проходят внешние дорожки, соединяющие различные помещения отеля.

Трапы, соединяющие комплекс / Фото Insider

Во внутреннем дизайне помещения использованы местные этнические мотивы и искусство.

Внутренняя отделка помещений / Фото Insider

Из окон отеля открывается невероятный пейзаж на реку Саби и окружающие территории. Это уникальное место с прекрасными видом, комфортными номерами и необычной конструкцией. В этом отеле захочет побывать каждый путешественник.