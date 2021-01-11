У сучасних містах стає все менше місця для зелені, зникають місця, де можна насолодитися красою дерев, водойм та квітів. Унікальний парк в Іспанії покликаний надати чудову можливість насолоди природою посеред міста. Про унікальне місце відпочинку та занять спортом – детальніше у нашому матеріалі.

Як повідомляє Archdaily, архітектурна студія ON-A розробила пропозицію покрити парком дах футбольного стадіону ФК Барселона "Ноу Камп". Читайте також Відпочинок на вершині мосту: унікальний готель у Південній Африці Їхньою метою є перетворити стадіон на парк площею 26 гектарів. Проєкт покликаний оздоровити прилеглу територію стадіону. Зелений рай посеред мегаполісу / Фото Archdaily Дизайн отримав назву Nou Parc. Це абсолютно нова топографія, яка створить прекрасний ліс посеред Барселони. Чудове місце для спорту та прогулянок / Фото Archdaily Пропозиція щодо парку Ноу має перетворити територію на великі зелені легені, використовуючи біоархітектуру як стратегію відновлення природи. Вид з висоти / Фото Archdaily Проєкт включає пішохідні та бігові доріжки, а також зони відпочинку, щоб відвідувачі могли насолоджуватися панорамним видом на прекрасне місто. Крім того, передбачено створення двох озер, які охолоджуватимуть околиці та збиратимуть дощову воду, яку можна буде повторно використовувати для зрошення та обслуговування парку.