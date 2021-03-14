В Латвии создали фантастический природный курорт, который не оставит равнодушным ни одного ценителя спокойного отдыха.

Ziedlejas – это оздоровительный курорт в латвийской волости Кримулда.

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Лагерь создан для медленного, захватывающего отрыва от бешеного ритма жизни. Владельцы курорта стремятся сохранить все традиции спокойного отдыха, приспосабливая их к современным потребностям.

Сказочный пейзаж / Фото Archdaily

Сауны принципиально соответствуют обычаям, но эстетически и эргономически усовершенствованы. Выбор материалов – льна, дерева, металла – обусловлен природой и местной архитектурным наследием.

Пространство, которое не хочется покидать / Фото Archdaily

Вместо телеэкранов лагерь предлагает гостям великолепные природные пейзажи. Минималистичные каюты окутаны уютом и побуждают к наслаждению спокойствием.

Минималистичный интерьер концентрирует внимание на природе / Фото Archdaily

Компания Open AD создала стильную комфортную мебель, соответствующую атмосфере этого замечательного места.

Традиционные элементы способствуют уюту / Фото Archdaily

Каждая каюта имеет собственную ванную комнату, а травяной сад на террасе является источником ингредиентов для чайных смесей и атрибутов для саун.

Этот лагерь – отличное место для неторопливых размышлений и отдыха от бешеного ритма больших городов.