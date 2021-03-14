В обіймах природи: еко-готель, в якому хочеться залишитись назавжди
У Латвії створили фантастичний природний курорт, який не залишить байдужим жодного поціновувача розміреного відпочинку.
Джерело:Archdaily
Ziedlejas – це оздоровчий курорт у латвійській волості Кримулда.
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Табір створений для повільного, захоплюючого відриву від шаленого ритму життя. Власники курорту прагнуть зберегти усі традиції спокійного відпочинку, пристосовуючи їх до сучасних потреб.
Казковий пейзаж / Фото Archdaily
Сауни принципово відповідають звичаям, але естетично та ергономічно вдосконалені. Вибір матеріалів – льону, дерева, металу – зумовлений природою та місцевою архітектурною спадщиною.
Простір, який не хочеться покидати / Фото Archdaily
Замість телеекранів табір пропонує гостям чудові природні пейзажі. Мінімалістичні каюти оповиті затишком та спонукають до насолоди спокоєм.
Мінімалістичний інтер'єр зосереджує увагу на природі / Фото Archdaily
Компанія Open AD створила стильні комфортні меблі, які відповідатимуть атмосфері цього чудового простору.
Традиційні елементи сприяють затишку / Фото Archdaily
Кожна каюта має власну ванну кімнату, а трав'яний сад на терасі є джерелом інгредієнтів для чайних сумішей та атрибутів для саун.
Цей табір – чудове місце для неквапливих роздумів та відпочинку від шаленого ритму великих міст.
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