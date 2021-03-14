У Латвії створили фантастичний природний курорт, який не залишить байдужим жодного поціновувача розміреного відпочинку.

Ziedlejas – це оздоровчий курорт у латвійській волості Кримулда.

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Табір створений для повільного, захоплюючого відриву від шаленого ритму життя. Власники курорту прагнуть зберегти усі традиції спокійного відпочинку, пристосовуючи їх до сучасних потреб.

Казковий пейзаж / Фото Archdaily

Сауни принципово відповідають звичаям, але естетично та ергономічно вдосконалені. Вибір матеріалів – льону, дерева, металу – зумовлений природою та місцевою архітектурною спадщиною.

Простір, який не хочеться покидати / Фото Archdaily

Замість телеекранів табір пропонує гостям чудові природні пейзажі. Мінімалістичні каюти оповиті затишком та спонукають до насолоди спокоєм.

Мінімалістичний інтер'єр зосереджує увагу на природі / Фото Archdaily

Компанія Open AD створила стильні комфортні меблі, які відповідатимуть атмосфері цього чудового простору.

Традиційні елементи сприяють затишку / Фото Archdaily

Кожна каюта має власну ванну кімнату, а трав'яний сад на терасі є джерелом інгредієнтів для чайних сумішей та атрибутів для саун.

Цей табір – чудове місце для неквапливих роздумів та відпочинку від шаленого ритму великих міст.