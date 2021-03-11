Фонд Gateway объявил о намерении строительства первого отеля в космосе. Проект назван Voyager Station и его планируют завершить в 2027 году.

Станция "Voyager" будет построена фирмой Orbital Assembly Corporation, которая называет себя первой в мире большой космической строительной компанией. По данным организации, строительство объекта площадью 50 тысяч квадратных метров начнется в 2026 году, а первые пассажиры смогут посетить отель в 2027 году.

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Отель будет иметь кольцеобразную форму, которая будет предоставлять станции гравитацию, эквивалентную шестой части земной.

Особый и уникальный отель / Фото Dezeen

Целью проекту является создание уникального индивидуального пространства, которое подарит особый и незабываемый отдых.

Первое космическое пространство для отдыха / Фото Dezeen

Старшим архитектором проекта является Тим Алартер. Как отмечают разработчики, выход в космос будет просто одним из вариантов, который люди выберут для отдыха, так же как отправиться в круиз или в мир Диснея.



В отеле будут роскошные виллы и отдельные спальни / Фото Dezeen

С момента первой презентации проекта корпорация Orbital Assembly открыла больше деталей о конструкции особого отеля. Первым элементом, который будет построен, станет центральная кольцевая конструкция, которая будет содержать док-центр. После этого будет построено внешнее кольцо диаметром 200 метров, которое будет собрано и соединено с центральным кольцом сетью спиц. Это кольцо будет поддерживать 24 модульные жилья, которые будут использоваться для поддержки всех сооружений и помещений.

Изысканный дизайн внеземного пространства / Фото Dezeen

В отеле планируется разместить как комплексные гостиничные номера, так и роскошные виллы. Также здесь будут рестораны, бары и спортзал. Дизайн интерьеров будет сформирован из природных материалов и спокойных цветов.

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Футуристический вид / Фото Dezeen

Гостиничные номера и виллы можно будет снять на неделю, месяц или даже навсегда. В крупнейших виллах будут спальные места на 16 человек, а также три ванные комнаты и кухня. Наряду с виллами на космической станции будут размещены многочисленные гостиничные люксы площадью 30 квадратных метров, которые будут иметь кровать для двух человек и частную ванную комнату.



Неземной отдых / Фото Dezeen

Космический отель высокого класса своими услугами сможет конкурировать с лучшими местами на Земле. Гости смогут отдохнуть в трехуровневом баре с эксклюзивной кухней со всеми блюдами, которые могли бы ожидать на роскошном круизном судне или в крупном отеле.

Также в отеле будет свой концертный зал, где известные музыканты создадут неземную атмосферу на станции, которая кружит в космосе.