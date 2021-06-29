Студия Sanders Pace спроектировала невероятный Loghaven Artist Residency. Это кампус для художников, который спрятан в лесах Теннеси.
Кстати Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
Дом обеспечивает спокойную среду для практикующих художников в различных дисциплинах, таких как письмо, музыка, танцы и визуальное искусство.
Тайник для искусства / Фото Archdaily
Обучение в кампусе может длиться от двух до восьми недель. Команда имела цель совместить природную и построенную среды в целостную систему, которая создаст творческую атмосферу.
Дом пронизан творческой атмосферой / Фото Archdaily
Дизайнерам и аритекторам это удалось, ведь Sanders Pace за этот проект получила почетную награду Американского института архитекторов.
Место творческой силы / Фото Archdaily
Все комнаты в кампусе отличаются размером и конфигурацией, ведь имеют свое особенное функциональное назначение. Каждый художник здесь может найти пространство, которое удовлетворит все его потребности и поможет создать очередное творение, которое войдет в историю.