Студія Sanders Pace спроєктувала неймовірний Loghaven Artist Residency. Це кампус для митців, який захований у лісах Теннесі.

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Будинок забезпечує спокійне середовище для практикуючих митців у різних дисциплінах, таких як письмо, музика, танці та візуальне мистецтво.

Сховок для мистецтва / Фото Archdaily

Навчання у кампусі може тривати від двох до восьми тижнів. Команда мала на меті поєднати природне та збудоване середовища у цілісну систему, яка створить творчу атмосферу.

Будинок пронизаний творчою атмосферою / Фото Archdaily

Дизайнерам та арітекторам це вдалося, адже Sanders Pace за цей проєкт отримала почесну нагороду Американського інституту архітекторів.

Місце творчої сили / Фото Archdaily

Усі кімнати в кампусі відрізняються розміром та конфігурацією, адже мають своє особливе функціональне призначення. Кожен митець тут може знайти простір, який задовольнить всі його потреби та допоможе створити черговий витвір, який увійде в історію.