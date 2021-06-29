Обучение в лесу: как выглядит невероятный кампус для художников в Теннеси

Искусство – это деятельность, которая требует максимальной концентрации и вдохновения. Как художников обеспечат этой привилегией в США – смотрите в материале.

Студия Sanders Pace спроектировала невероятный Loghaven Artist Residency. Это кампус для художников, который спрятан в лесах Теннеси.

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Дом обеспечивает спокойную среду для практикующих художников в различных дисциплинах, таких как письмо, музыка, танцы и визуальное искусство.

Тайник для искусства / Фото Archdaily

Обучение в кампусе может длиться от двух до восьми недель. Команда имела цель совместить природную и построенную среды в целостную систему, которая создаст творческую атмосферу.

Дом пронизан творческой атмосферой / Фото Archdaily

Дизайнерам и аритекторам это удалось, ведь Sanders Pace за этот проект получила почетную награду Американского института архитекторов.

Место творческой силы / Фото Archdaily

Все комнаты в кампусе отличаются размером и конфигурацией, ведь имеют свое особенное функциональное назначение. Каждый художник здесь может найти пространство, которое удовлетворит все его потребности и поможет создать очередное творение, которое войдет в историю.