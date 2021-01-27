Кроме исключительной красоты новый комплекс благодаря сочетанию силы природы и инновационных решений сможет поглощать много углекислого газа.

Источник: Designboom

Жилой комплекс расположен в городе Тайбэй, это северная часть острова Тайвань. Здание получило название "Tao zhu yin yuan", что в переводе означает "вертикальный лес".

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На данном этапе строительства уже началось внутреннее убранство помещений, высаживают сады и строят декоративные водопады.

Непревзойденная форма здания / Фото Designboom

Расположена в центральном районе Тайбея, башня использует новаторскую концепцию устойчивого экологического строительства жилья и имеет цель ограничить экологический след.

Уникальный комплекс, который сделает значительный вклад в экологию / Фото Designboom

Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в конце 2021 года. В извилистом здании будет высажено около 23 тысяч деревьев, которые ежегодно будут поглощать до 130 тонн углекислого газа.

Проводить время на пышно насаженных балконах – невероятно / Фото Designboom

Дом задуман как фрагмент вертикальной земли или "заселенного дерева". Над дизайном здания работал Винсент Каллебо.

25 щедро обогащенных зеленью этажей / Фото Designboom

Жилой комплекс имеет поворот на 90 градусов, что гарантирует, жителям панорамный вид на горизонт, особенно на знаменитую башню "Taipei 101" – небоскреб, который в 2003 году был признан одним из самых высоких в мире.

Форма здания и деревья будут гарантировать жителям уединения / Фото Designboom

Жилой комплекс оборудован системой для противостояния землетрясениям, а недвижимое центральное ядро, которое содержит вертикальную циркуляцию, разделяет корпуса на каждом этаже.

Новая впечатляющая многоэтажка на Тайване – замечательный экологический комплекс, который не только удовлетворит своих жителей, но и окажет положительное влияние на окружающую среду.