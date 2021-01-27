Окрім виняткової краси новий комплекс завдяки поєднанню сили природи та інноваційних рішень зможе поглинати багато вуглекислого газу.

Джерело: Designboom

Житловий комплекс розташований у місті Тайбей, це північна частина острова Тайвань. Будівля отримала назву "Tao zhu yin yuan", що у перекладі означає "вертикальний ліс".

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На даному етапі будівництва вже розпочалося внутрішнє оздоблення приміщень, висаджують сади та будують декоративні водоспади.

Неперевершена форма будівлі / Фото Designboom

Розташована в центральному районі Тайбея, вежа використовує новаторську концепцію сталого екологічного будівництва житла та має на меті обмежити екологічний слід.

Унікальний комплекс, який зробить значний внесок в екологію / Фото Designboom

Комплекс планують ввести в експлуатацію наприкінці 2021 року. У звивистій будівлі буде висаджено близько 23 тисячі дерев, які щороку поглинатимуть до 130 тонн вуглекислого газу.

Проводити час на пишно насаджених балконах – неймовірно / Фото Designboom

Будинок задуманий як фрагмент вертикальної землі або "заселеного дерева". Над дизайном будівлі працював Вінсент Каллебо.

25 щедро збагачених зеленню поверхів / Фото Designboom

Житловий комплекс має поворот на 90 градусів, що гарантує, мешканцям панорамний вид на горизонт, особливо на знамениту вежу "Taipei 101" – хмарочос, який у 2003 році був визнаний одним із найвищих у світі.

Форма будівлі та дерева гарантуватимуть мешканцям усамітнення / Фото Designboom

Житловий комплекс обладнаний системою для протистояння землетрусам, а нерухоме центральне ядро, яке містить вертикальну циркуляцію, розділяє корпуси на кожному поверсі.

Нова вражаюча багатоповерхівка на Тайвані – чудовий екологічний комплекс, який не лише задовільнятиме своїх мешканців, а й матиме позитивний вплив на навколишнє середовище.