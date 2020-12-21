Социальная дистанция никогда не была так важна как в 2020 году. О таинственном доме на исландском острове, который прекрасно подойдет для отшельников и самоизоляции – в материале.

Здание, которое получило название "самый одинокий дом в мире", расположено на необитаемом острове Еллирей, который омывается водами Северной Атлантики, передает Odditycentral.

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Резиденция интроверта – это крохотный, одинокий коттедж, который является единственным зданием на зеленом острове, что на юге Исландии.

Этот дом – заветное желание каждого отшельника / Фото Odditycentral

Живописный домик принадлежит местной ассоциации охотников. Они используют его как базу, где могут хранить вещи, отдохнуть и просто насладиться прекрасными видами.

Крохотный белый коттедж едва просматривается с высоты птичьего полета / Фото Odditycentral

В доме есть сауна, которая работает с помощью системы сбора дождевой воды. К сожалению, здесь нет водопровода или электричества.

Классический дизайн дома / Фото Odditycentral

Остров входит в заповедную зону, поскольку он является основным районом гнездования штормовых буревестников и других морских птиц.

Живописный остров с прекрасным домиком / Фото Odditycentral

На острове Еллидей до 1930-х годов проживали несколько семей, однако из-за труднодоступности территории и суровости климата они оставили свой дом. Сейчас это прекрасное место превратилось в территорию для одинокого отдыха, раздумий и изоляции от шумного мира.