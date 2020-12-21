Один дома: впечатляющие фото самого одинокого дома в мире
Социальная дистанция никогда не была так важна как в 2020 году. О таинственном доме на исландском острове, который прекрасно подойдет для отшельников и самоизоляции – в материале.
Здание, которое получило название "самый одинокий дом в мире", расположено на необитаемом острове Еллирей, который омывается водами Северной Атлантики, передает Odditycentral.
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Резиденция интроверта – это крохотный, одинокий коттедж, который является единственным зданием на зеленом острове, что на юге Исландии.
Этот дом – заветное желание каждого отшельника / Фото Odditycentral
Живописный домик принадлежит местной ассоциации охотников. Они используют его как базу, где могут хранить вещи, отдохнуть и просто насладиться прекрасными видами.
Крохотный белый коттедж едва просматривается с высоты птичьего полета / Фото Odditycentral
В доме есть сауна, которая работает с помощью системы сбора дождевой воды. К сожалению, здесь нет водопровода или электричества.
Классический дизайн дома / Фото Odditycentral
Остров входит в заповедную зону, поскольку он является основным районом гнездования штормовых буревестников и других морских птиц.
Живописный остров с прекрасным домиком / Фото Odditycentral
На острове Еллидей до 1930-х годов проживали несколько семей, однако из-за труднодоступности территории и суровости климата они оставили свой дом. Сейчас это прекрасное место превратилось в территорию для одинокого отдыха, раздумий и изоляции от шумного мира.
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