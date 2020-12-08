О живописном домике среди гор мечтает каждый, кто любит уединиться от шумного мира. Об уютном жилище в скале – читайте в нашем материале.

Горная хижина абсолютно необычной формы расположилась на расстоянии 3026 метров над уровнем моря в итальянской долине Арнталь. Форма здания была продумана так, чтобы противостоять порывам ураганного ветра, сообщает Beautiful life.

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Комплекс получил название "Sasso Nero", что в переводе означает "Черный камень". Когда новая горная хижина гостеприимно открыла свои двери, то вызвала ажиотаж как в архитектурно-строительных кругах, так и среди туристов.

"Черный камень" на вершине горы / Фото Beautiful life

Здание разделено на несколько уровней. На первом этаже есть ресторан и столовая с большим окном, из которого открывается панорамный вид на невероятные горные пейзажи.

Вид с окна хижины – шикарный / Фото Beautiful life

На двух нижних уровнях размещены бытовые помещения, тогда как первые три этажа обеспечивают спальные места для 50 туристов. Комнаты для гостей рассчитаны на двух или десяти человек.

Здание не разделено на фасад и крышу / Фото Beautiful life

Наклонные фасады полностью покрыты медными листами и напоминают форму ледника. Таким образом здание защищено от ветра и других погодных катаклизмов.

Сумерки в горах – это особенный и спокойное время / Фото Beautiful life

"Черный камень" – это удивительное место, в котором хочется уединиться от шумного мира и окунуться в свои мысли и воспоминания.