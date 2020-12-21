Соціальна дистанція ще ніколи не була така важлива як у 2020 році. Про таємничий будинок на Ісландському острові, який чудово підійде для самітників та самоізоляції – у матеріалі.

Дім, який отримав назву "найодинокіший будинок у світі", розташований на безлюдному острові Еллірей, який омивається водами Північної Атлантики, передає Odditycentral.

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Резиденція інтроверта – це крихітний, самотній котедж, який є єдиною будівлею на зеленому острові, що на півдні Ісландії.

Цей дім – заповітне бажання кожного відлюдника / Фото Odditycentral

Мальовничий будиночок належить місцевій асоціації мисливців. Вони використовують його як базу, де можуть зберігати речі, перепочити та просто насолодитися прекрасними видами.

Крихітний білий котедж ледь проглядається із висоти пташиного польоту / Фото Odditycentral

У будинку є сауна, яка працює за допомогою системи збору дощової води. На жаль, тут немає водопроводу чи електрики.

Класичний дизайн будинку / Фото Odditycentral

Острів входить до заповідної зони, оскільки він є основним районом гніздування штормових буревісників та інших морських птахів.

Мальовничий острів із прекрасним будиночком / Фото Odditycentral

На острові Еллідей до 1930-х років проживали кілька сімей, проте через важкодоступність території та суворість клімату вони полишили свій дім. Зараз це прекрасне місце перетворилося на територію для самотнього відпочинку, роздумів та ізоляції від гамірного світу.