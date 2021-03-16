Один із найдовших мостів у світі: нова дивовижна інфраструктура у Польщі
У столиці Польщі зводять інноваційну споруду – пішохідний та велосипедний міст, який матиме вражаючу довжину та з'єднає райони міста Варшава Прага та Пулноц, які простягнулися над Віслою.
Джерело:Аuto Swiat
Мер Варшави Рафал Тшасковський повідомив, що місто будує один із найдовших пішохідних та велосипедних мостів у світі. Проєкт вже готовий, а будівництво планують завершити за 2-3 роки.
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Як повідомляє на своєму вебсайті Муніципальне управління доріг Варшави, довжина нового мосту складатиме приблизно 500 метрів.
Унікальна споруда / Фото Аuto Swiat
По ширині конструкція зігнута, неначе блискавка. В найвужчому місці ширина становитиме 6,9 метра, а над річкою міст розширюється до 16,3 метра.
Інноваційний міст / Фото Аuto Swiat
Міст буде зведено на семи залізобетонних опорах. На переїзді є дві зони відпочинку з дерев'яними сидіннями. Проєкт передбачає технічну можливість в'їзду спеціального автомобіля вагою 3,5 тонни.
Проєкт, який стане окрасою міста / Фото Аuto Swiat
На будівництво мосту у міському бюджеті передбачено 180 мільйонів злотих.
За ці гроші буде зведено власне міст, а також обладнано доріжки, тротуари, пандуси, освітлення та водовідведення.
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